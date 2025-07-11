Учителя Башкирии смогут отдыхать в санаториях за счет бюджета республики

Педагоги в Башкирии теперь могут отправиться в санаторий за счет республиканского бюджета. Новые правила утвердило региональное правительство.
Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации республики, право на такой отдых получат учителя, которые работают в сфере образования не менее трех лет. Важно, чтобы у них были медицинские показания для лечения в санатории и не было противопоказаний.
В 2025 году размер компенсации составит 56 тысяч рублей, а продолжительность отдыха будет две недели. Повторно воспользоваться льготой можно будет только через три года.
Места в санаториях бронируются по факту обращения педагога, но только при наличии свободных мест, резервных квот не предусмотрено. При этом учреждение должно находиться на территории Башкирии. Если стоимость путевки окажется выше суммы сертификата, разницу придется доплачивать самостоятельно.
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