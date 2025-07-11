«Сильные ливни, град и до +31». Синоптики сказали о грозах и порывистом ветре в Беларуси 11 июля и, когда опасные явления прекратятся

Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди и грозы на большей части территории Беларуси в пятницу, 11 июля, сообщает pogoda.by.
Ранее синоптики говорили, что непогода повторится в Беларуси 10 и 11 июля: «Грозы, шквалистый ветер и до +34».
А Белгидромет уточнил, что в пятницу в Беларуси будет облачно с прояснениями. Дожди прольются на большей части территории. Но местами возможны грозы, сильные ливни и град. Ветер в непогоду будет переменных направлений от умеренного до порывистого со шквалистым усилением.
Днем температуры в разных регионах страны будут полярно разниться: от +15 градусов по юго-западу до +31 жары по северо-востоку.
В свою очередь Европейский экспериментальный проект по прогнозированию штормов Estofex объявил второй уровень опасности по востоку и северу Беларуси, обращает внимание тематический телеграм-канал «Надвор`е».
По данным сайта Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, 11 июля север и восток Беларуси все еще будут оставаться в тропической воздушной массе, и в этих регионах будет жарко: около +29 — +31 градусов. Однако во второй половине дня начнет обостряться холодный фронт и придут грозы с сильным ливнем, градом и шквалами.
Постепенно произойдет вытеснение жаркого тропического воздуха с территории Беларуси на восток, и тогда связанные с ним опасные явления погоды прекратятся.
По предварительным данным, в субботу и воскресенье, 12 и 13 июля Беларусь будет пребывать в зоне гребня высокого давления. Погода будет спокойной и умеренно теплой. Днем +22 — +24 градуса.
А пока милиция и внутренние войска мобилизованы в Беларуси из-за разгула стихии: «В Витебске — аномальная жара, в Могилеве — мощный ураган, в Минске — град».
Тем временем Минэнерго сказало о 170 пострадавших населенных пунктах после грозы 10 июля: «Больше всего повреждений в Гродненской, Могилевской и Минской областях».