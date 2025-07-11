«Сильные ливни, град и до +31». Синоптики сказали о грозах и порывистом ветре в Беларуси 11 июля и, когда опасные явления прекратятся

По данным сайта Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, 11 июля север и восток Беларуси все еще будут оставаться в тропической воздушной массе, и в этих регионах будет жарко: около +29 — +31 градусов. Однако во второй половине дня начнет обостряться холодный фронт и придут грозы с сильным ливнем, градом и шквалами.