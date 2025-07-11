Прикамца обвиняют в причинении смерти по неосторожности своему знакомому

Следствие установило, что фигурант, владелец частного жилого дома в селе Медянка Ординского муниципального округа, в нарушение требований законодательства использовал в системе отопления своего дома металлическую печь кустарного производства. 11 октября прошлого года хозяин оставил ее без присмотра, а печь перегрелась и разрушилась. В результате вода попала на находившегося в помещении 71-летнего мужчину, который от полученных ожогов скончался в медицинском учреждении.