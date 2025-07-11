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Прикамца обвиняют в причинении смерти по неосторожности своему знакомому

В Суксуне завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего местного жителя.

В Суксуне завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие установило, что фигурант, владелец частного жилого дома в селе Медянка Ординского муниципального округа, в нарушение требований законодательства использовал в системе отопления своего дома металлическую печь кустарного производства. 11 октября прошлого года хозяин оставил ее без присмотра, а печь перегрелась и разрушилась. В результате вода попала на находившегося в помещении 71-летнего мужчину, который от полученных ожогов скончался в медицинском учреждении.

Обвиняемый полностью признал вину в ходе следствия. Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело передано на рассмотрение в суд.