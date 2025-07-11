В июле омские спасатели ликвидировали последствия 34 ДТП

В этот же день в Омске на улице Богдана Хмельницкого столкнулись четыре легковых автомобиля, один человек получил травмы. В пятом часу вечера в Кировском округе фура врезалась в автобус маршрута «Входной»-железнодорожный вокзал. В результате пострадали 9 человек, включая троих детей. В пресс-службе регионального МЧС подчеркнули, что аварийность на дорогах возрастает в условиях плохой видимости не только в темное время суток, но также при тумане и дожде.