В июле омские спасатели ликвидировали последствия 34 ДТП

В Омской области продолжается рост аварийности на дорогах. 11 июля сотрудники МЧС сообщили, что только в последние сутки ликвидировали последствия трех ДТП с пострадавшими. Один из инцидентов произошел на трассе Тюмень-Омск: водителей извлекали из двух большегрузов при помощи гидравлического инструмента.
В этот же день в Омске на улице Богдана Хмельницкого столкнулись четыре легковых автомобиля, один человек получил травмы. В пятом часу вечера в Кировском округе фура врезалась в автобус маршрута «Входной»-железнодорожный вокзал. В результате пострадали 9 человек, включая троих детей. В пресс-службе регионального МЧС подчеркнули, что аварийность на дорогах возрастает в условиях плохой видимости не только в темное время суток, но также при тумане и дожде.
Ненастная погода в середине лета уже привела к ухудшению статистики ЧП: только за июль 2025 года сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций ликвидировали последствия 34 автоаварий.
«Пожарные и спасатели выезжают на ДТП, где при необходимости деблокируют пострадавших из поврежденных транспортных средств, применяя спасательный инструмент, отключают автомобильные аккумуляторы, смывают топливо и горюче-смазочные материалы, чтобы предотвратить возникновение возгорания», — напомнили в ведомстве.
Ранее «КП Омск» рассказала, как велосипедист травмировал ногу, наткнувшись на торчащий из опоры ЛЭП штырь.