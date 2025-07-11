Мэр Воронежа рассказал о деятельности комбинатов благоустройства в жару

Районные комбинаты благоустройства продолжают свою работу, рассказал мэр Воронежа Сергей Петрин.
Он отметил, что основной упор в их деятельности, согласно поручению губернатора Александра Гусева, сделан на содержание городской территории.
В частности, сотрудники комбинатов занимаются восстановлением газонов, а также ухаживают за теми, которые были высажены ранее. Кроме того, в Воронеже идёт активная уборка тротуаров и дорог.
С связи с установившейся жарой сотрудники комбинатов всех районов города ведут усиленный полив газонов и клумб. Параллельно с этим специалисты активно косят газонную часть — как вручную, так и механизированным способом.
В Левобережном районе в этом сезоне были восстановлены газоны на ключевых улицах — Брусилова, Ленинградской, Лебедева, Ленинском проспекте, площади Брусилова и дамбе Чернавского моста). На сегодняшний день они заметно подросли и окрепли.
В летний период специалисты также активно занимаются уборкой пескосмета с улично-дорожной сети. Работы затрагивают проезжую часть, тротуары и остановочные комплексы. Перед их проведением сотрудники комбината тщательно планируют маршруты с учётом интенсивности движения транспорта и пешеходов, погодных условий и особенностей местности.
Помимо этого, в Воронеже проводится уборка скверов, бульваров, других озеленённых мест, а также выполняются другие виды работ.
Деятельность комбинатов осуществляется в круглосуточном режиме. Результат их работы контролирует комиссия, которая была специально сформирована на базе управления дорожного хозяйства. Она выставляет оценки, влияющие на оплату труда рабочих — без серьёзных санкций, но с возможностью увеличения заработной платы.
Сергей Петрин подчеркнул, что такой подход позволяет дать более полную и разностороннюю оценку, а также оперативно определить и исправить недочёты.