Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре РТ назвали пляжи, которые полностью соответствуют санитарным нормам

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану назвали пляжи, которые полностью соответствуют санитарным нормам. Информация появилась на сайте ведомства.

Источник: ИА Татар-информ

Надзорный орган проверил 26 пляжей республики и объявил по нарушениям 39 предостережений. Ответственные лица обязаны устранить нарушения.

На сегодняшний день полностью соответствуют санитарным нормам 9 пляжей республики: пляж «Кама» в поселке Красный Ключ, городской пляж в Альметьевске, пляж «Кондурча» в Нурлате, пляж микрорайона Заинск-2 в Заинске, пляжный комплекс «Нократ» в Мамадыше, пляж на южной окраине Елабуги, пляж «Лето» в Камском Устье, пляж «Юность» в Чистополе, а также пляж на озере Кизлэу в селе Каргали Чистопольского района.