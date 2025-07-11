В Роспотребнадзоре РТ назвали пляжи, которые полностью соответствуют санитарным нормам

На сегодняшний день полностью соответствуют санитарным нормам 9 пляжей республики: пляж «Кама» в поселке Красный Ключ, городской пляж в Альметьевске, пляж «Кондурча» в Нурлате, пляж микрорайона Заинск-2 в Заинске, пляжный комплекс «Нократ» в Мамадыше, пляж на южной окраине Елабуги, пляж «Лето» в Камском Устье, пляж «Юность» в Чистополе, а также пляж на озере Кизлэу в селе Каргали Чистопольского района.