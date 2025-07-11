Дорогой праздник: как свадьбы в Узбекистане загоняют семьи в долги

Опрос показал, что доходы семей в подавляющем большинстве случаев не соответствуют тем расходам, которые они несут или планируют понести на проведение свадебных торжеств. Более 81% респондентов сообщили о доходе в пределах 5−12 миллионов сумов в месяц, при этом около двух третей участников признались, что свадьба обошлась им или обойдётся в сумму от 50 до 100 миллионов сумов, а иногда и больше. Это сопоставимо с годовыми доходами, а в ряде случаев и превышает их.