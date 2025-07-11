Дорогой праздник: как свадьбы в Узбекистане загоняют семьи в долги

Опрос показал, что доходы семей в подавляющем большинстве случаев не соответствуют тем расходам, которые они несут или планируют понести на проведение свадебных торжеств. Более 81% респондентов сообщили о доходе в пределах 5−12 миллионов сумов в месяц, при этом около двух третей участников признались, что свадьба обошлась им или обойдётся в сумму от 50 до 100 миллионов сумов, а иногда и больше. Это сопоставимо с годовыми доходами, а в ряде случаев и превышает их.
Источники финансирования таких затрат указывают на наличие серьёзных проблем. Только небольшая часть опрошенных — чуть более 14% — утверждает, что может оплатить свадьбу из собственных доходов. Подавляющее большинство покрывает расходы либо за счёт помощи родных, либо путём заимствований. Более четверти опрошенных признались, что уже взяли в долг или планируют это сделать. Таким образом, свадьба зачастую становится причиной долгов, которые могут преследовать молодую семью с самого начала совместной жизни.
На вопрос о причинах столь высоких расходов респонденты чаще всего называли внешнее давление. Главной причиной оказался страх осуждения со стороны общества — именно об этом сказали почти половина опрошенных. Люди боятся «ударить в грязь лицом» и чувствуют необходимость «показать себя». Личные желания жениха и невесты, напротив, были названы гораздо реже. Существенным фактором также является давление со стороны родителей, которые рассматривают свадьбу как событие, связанное с общественным статусом семьи. Немаловажную роль играют и ожидания со стороны семьи жениха или невесты — так называемые «требования сватов».
Интересно, что на вопрос о том, какой они видят идеальную свадьбу, большинство выбрало скромный или умеренный формат — в кругу близких. Роскошные свадьбы с размахом выбирают лишь единицы. Более того, почти половина респондентов открыто заявили, что сожалеют о потраченных деньгах и считают пышные торжества источником ненужного стресса и долгов. Вместо этого они предпочли бы вложить средства в более рациональные и полезные цели: образование, жильё, здоровье или развитие собственного дела.
Таким образом, опрос ясно показал, что жители страны всё чаще осознают неэффективность и даже вред традиционных пышных свадеб. Однако социальные и культурные установки, укоренившиеся в обществе, по-прежнему оказывают мощное давление, мешая людям действовать согласно своим истинным желаниям.
Проведённое исследование позволяет сделать важные выводы. Современные свадебные расходы в Узбекистане становятся причиной долговой нагрузки, негативно влияющей на стартовые возможности молодой семьи. Главным двигателем чрезмерных трат является не собственное стремление к празднику, а мощное общественное давление и культ «показательности». В обществе наблюдается явный конфликт между рациональным подходом к тратам и иррациональным следованием традициям. И хотя большинство респондентов готовы упростить свадебные ритуалы, они боятся осуждения и потери лица.
Для решения проблемы необходим комплексный подход. Это должно быть не только просвещение и информационные кампании, но и поддержка со стороны государства, махаллинских структур, образовательных учреждений и самих семей. Важно изменить восприятие свадьбы: от показного мероприятия для публики — к личному празднику, символизирующему начало новой жизни.