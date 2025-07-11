Власти Москвы благоустроят территорию возле Гребного канала

«Из уникальных проектов, нестандартных для нашей ситуации, по крайней мере, которые не так на слуху, — это Гребной канал, район Гребного канала. Это большая территория, захламленная, некомфортная, велотрек и велотрасса были в частных руках. Мы консолидировали эту историю, консолидируем отдельные территории, которые были то в аренде, то бесхозные, и создадим комплексный, хороший проект возрождения этой территории», — сказал Собянин.