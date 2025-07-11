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Власти Москвы благоустроят территорию возле Гребного канала

Собянин: территорию возле Гребного канала в Москве благоустроят.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Территория возле Гребного канала в Москве будет благоустроена, на месте захламленного района реализуют комплексный, хороший проект возрождения, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.

«Из уникальных проектов, нестандартных для нашей ситуации, по крайней мере, которые не так на слуху, — это Гребной канал, район Гребного канала. Это большая территория, захламленная, некомфортная, велотрек и велотрасса были в частных руках. Мы консолидировали эту историю, консолидируем отдельные территории, которые были то в аренде, то бесхозные, и создадим комплексный, хороший проект возрождения этой территории», — сказал Собянин.

Мэр отметил, что территория уже популярна у москвичей, но она должна быть высокого мирового уровня.

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