Власти Москвы благоустроят территорию возле Гребного канала

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Территория возле Гребного канала в Москве будет благоустроена, на месте захламленного района реализуют комплексный, хороший проект возрождения, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
«Из уникальных проектов, нестандартных для нашей ситуации, по крайней мере, которые не так на слуху, — это Гребной канал, район Гребного канала. Это большая территория, захламленная, некомфортная, велотрек и велотрасса были в частных руках. Мы консолидировали эту историю, консолидируем отдельные территории, которые были то в аренде, то бесхозные, и создадим комплексный, хороший проект возрождения этой территории», — сказал Собянин.
Мэр отметил, что территория уже популярна у москвичей, но она должна быть высокого мирового уровня.