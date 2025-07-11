В Петербурге похоронили Романа Старовойта. Приехали Беглов, Дрозденко и Соколов

Александр Шматков (бывший глава администрации Курской области, а теперь замглавы Росавтодора) заявил, что большая часть людей в Курской области благодарны Старовойту, который был губернатором в 2018—2024 годах: «Он всегда был рядом и не сидел в кабинете. Каждая суббота была рабочей». Команда Старовойта продолжает его дело — любить жизнь и родину, добавил он.