В Петербурге похоронили Романа Старовойта. Приехали Беглов, Дрозденко и Соколов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сказал у гроба, что считает Старовойта «сосновоборским парнем» (напомним, он закончил школу в Сосновом Бору). «Он был человеком слова и дела, человеком результата, — добавил Дрозденко. — Вспомним участие Старовойта в строительстве трассы “Скандинавия” и дороги на Псков. Внешне был спокойным, но был эмоциональный».
Александр Шматков (бывший глава администрации Курской области, а теперь замглавы Росавтодора) заявил, что большая часть людей в Курской области благодарны Старовойту, который был губернатором в 2018—2024 годах: «Он всегда был рядом и не сидел в кабинете. Каждая суббота была рабочей». Команда Старовойта продолжает его дело — любить жизнь и родину, добавил он.
Петербургский бизнес-омбудсмен Валерий Калугин назвал Старовойта человеком с большой буквы и отметил его вклад в восстановление храмов.
Брат Романа Старовойта со слезами на глазах сказал, что тот никогда не сомневался в своей правоте, и это единственное, почему можно простить «этот поступок». Главной версией следствия по поводу причин смерти бывшего министра транспорта является самоубийство.
Дети Старовойта рассказали, что он жил своей работой и что связь с отцом для них не прерывается с его смертью.
Уже после прощальных слов на кладбище приехал губернатор Александр Беглов. Он бросил одну из последних горстей земли в могилу бывшего министра транспорта.
Среди пришедших проститься с покойным кроме перечисленных были также вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, глава АвтоВАЗа и экс-министр транспорта Максим Соколов, глава Республики Алтай Андрей Турчак, председатель КГА Юлия Киселева, замглавы Эрмитажа и бывший глава КГИОП Сергей Макаров, экс-председатель комитета по соцполитике Александр Ржаненков, бывший глава комитета по инвестициям Роман Голованов.
Рядом с могилой можно было заметить венки от министра строительства Ирека Файзуллина, главы ДНР Дениса Пушилина, сенатора Александра Волошина, главы АвтоВАЗа Максима Соколова, Росавтодора, «Аэрофлота», «Автодора», «Совкомфлота», ГТЛК.
Во время траурного шествия пронесли государственные награды, которые Старовойт получил при жизни.