Михаил Смирнов вручил награды работникам Самарской области АО «Почта России»

В четверг, 10 июля, в преддверии Дня работников почтовой связи, в Самарской области состоялось торжественное вручение наград сотрудникам регионального управления АО «Почта России». Мероприятие прошло по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Почётные знаки отличия вручил первый вице-губернатор, председатель правительства области Михаил Смирнов.
В ходе церемонии была отмечена значимость труда почтовиков, которые играют важную роль в жизни общества, особенно в удалённых уголках страны. Несмотря на отсутствие цифровой связи в некоторых населённых пунктах, почтовая доставка продолжает выполнять свою миссию — обеспечивать людей связью, информацией и необходимыми услугами.
Управление федеральной почтовой связи Самарской области включает в себя 12 почтамтов, автобазу и логистический почтовый центр площадью 15 тысяч квадратных метров. В регионе работают 721 отделение, из которых 484 расположены в сельской местности.
Кроме того, функционирует одно передвижное отделение связи. Жителям области доступны более 80 видов почтовых, финансовых и инфокоммуникационных услуг.
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