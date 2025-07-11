На форуме «Бирюса» названы лучшие проекты по финансовой грамотности

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
Министерство финансов Красноярского края сообщило о завершении Всероссийского форума ТИМ «Бирюса», на котором были определены шесть лучших проектов, направленных на развитие финансовой грамотности. В шорт-лист вошли инициативы, ориентированные на повышение финансовой культуры и борьбу с мошенничеством. Среди представленных решений — мобильные приложения, медиаформаты, образовательные платформы, голосовые помощники и предложения по нормативному регулированию.
Команды представили свои разработки экспертам из НИФИ Минфина России, Ассоциации развития финансовой грамотности, Сибирского федерального университета и другим специалистам в области финансового просвещения. Финальная презентация ряда проектов прошла с участием высокопоставленных чиновников, включая заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко, директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина и губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.
Среди победивших инициатив оказались проекты, направленные на обеспечение финансовой безопасности семей участников специальной военной операции, цифровая экосистема для молодых семей, стандарт общественной ответственности для бизнеса, а также образовательный блок для старшего поколения под названием «Голос безопасности». Также были представлены инструменты молодёжного инициативного бюджетирования и медиаформаты «Дроппер в 16», «Минус на минус» и «Деньги — не проблема».
По итогам обсуждений было принято решение о ежегодной организации смены «ФинЗОЖ» в рамках форума ТИМ «Бирюса», а также о создании площадки по финансовой грамотности для каждой тематической смены. Лучшие молодёжные инициативы также будут представлены на всероссийской конференции по обмену опытом в области финансового просвещения, которая пройдет в этом году.
Заместитель председателя Правительства края и министр финансов Владимир Бахарь отметил, что форум «Бирюса» стал площадкой для реализации реальных решений, а смена «ФинЗОЖ» продемонстрировала высокий интерес молодежи к вопросам финансовой грамотности и безопасности. Он подчеркнул, что поддержка созданных проектов будет продолжена как на территории края, так и за его пределами.
Отметим, что проект смены «ФинЗОЖ» был представлен на всероссийский конкурс по инициативе губернатора края. По итогам конкурса Красноярский край получил статус «Столица финансовой культуры — 2025». В мероприятиях смены приняли участие около 350 человек из 66 регионов России, среди которых студенты экономических специальностей, молодые специалисты, сотрудники финансовых организаций и волонтёры финансового просвещения. Участники работали в четырех образовательных треках: личные и общественные финансы, волонтёрство и финансовая безопасность.