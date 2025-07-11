На форуме «Бирюса» названы лучшие проекты по финансовой грамотности

По итогам обсуждений было принято решение о ежегодной организации смены «ФинЗОЖ» в рамках форума ТИМ «Бирюса», а также о создании площадки по финансовой грамотности для каждой тематической смены. Лучшие молодёжные инициативы также будут представлены на всероссийской конференции по обмену опытом в области финансового просвещения, которая пройдет в этом году.