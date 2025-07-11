Росприроднадзор предупреждает об увеличении числа змей в Ленобласти

Если повстречали змею, то не следует приближаться к ней, размахивать руками в надежде, что это спугнет змею. Необходимо медленно отступить назад, и змея сама покинет территорию в поисках укромного места. В случае, если змея все-таки напала, необходимо обратиться к врачу.