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«10 июля в 600 населенных пунктах Беларуси не было электричества». Белэнерго дал информацию о последствиях урагана в Беларуси

Белэнерго сообщил, что ураган обесточил более 600 населенных пунктов Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Падение деревьев, крупных веток на линии электропередачи во время прохождения по территории Беларуси 10 июля шквалистого ветра и грозового фронта стали причиной отключения электричества в более 600 населенных пунктах страны, сообщили в производственном объединении «Белэнерго».

«Работа по устранению последствий стихии не прекращалась в ночное время. За 10 июля энергетики восстановили электроснабжение в более 600 населенных пунктах», — отметили в объединении электроэнергетики.

В «Белэнерго» отметили, что, по данным на 9.00 11 июля, работы по восстановлению электроснабжения ведутся в 167 населенных пунктах, преимущественно в Могилевской, Минской и Витебской областях (об этом подробнее здесь).

Задействована 171 бригада и 128 единиц техники. Временное электроснабжение обеспечивают 12 дизель-генераторных установок.

В помощь Могилевскому региону привлечены специалисты из всех областей Беларуси.

Кстати, милиция и внутренние войска мобилизованы в Беларуси из-за разгула стихии: «В Витебске — аномальная жара, в Могилеве — мощный ураган, в Минске — град».

Последствия урагана и грозы 10 июля в Могилевской области: погибла женщина, ребенок и трое взрослых в больнице, деревья вывернуло с корнями, а лес пострадал на территории, равной 420 футбольным полям.

Важно, что синоптики предупредили о грозах и порывистом ветре в Беларуси 11 июля и сказали, когда опасные явления прекратятся: «Сильные ливни, град и до +31».