Российский научный фонд поддержит 17 проектов ученых в рамках конкурса мегагрантов

Как отмечается в сообщении, новый конкурс мегагрантов был запущен в феврале 2025 года. В общей сложности на участие в фундаментальной части этого конкурса было подано 230 заявок от 127 научных организаций из 35 субъектов РФ. Для участия в прикладной части конкурса было подготовлено 27 технологических предложений от квалифицированных заказчиков, для реализации которых были заявлены проекты под руководством ведущих ученых из 16 стран, в том числе из Китая, Белоруссии, Казахстана, Германии, CША, Великобритании и Турции.