На Смоленском кладбище похоронили экс-главу Минтранса РФ Романа Старовойта

На траурной церемонии присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, президент АвтоВАЗа Максим Соколов, глава Республики Алтай и экс-сенатор Андрей Турчак, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, заместитель главы Эрмитажа Сергей Макаров, председатель комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева, бизнес-омбудсмен Валерий Калугин, депутат Заксобрания Петербурга Александр Ржаненков и другие.
В ходе траурного шествия, предшествовавшего похоронам, скорбящие несли венки и букеты. Во главе колонны держали портрет господина Старовойта, рядом — ряд государственных наград и медалей, среди которых орден Александра Невского.
Напомним, что накануне с Романом Старовойтом простились в Центральной клинической больнице в Москве.