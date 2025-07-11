Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Смоленском кладбище похоронили экс-главу Минтранса РФ Романа Старовойта

В пятницу, 11 июля, на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге состоялись похороны бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта.

На траурной церемонии присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, президент АвтоВАЗа Максим Соколов, глава Республики Алтай и экс-сенатор Андрей Турчак, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, заместитель главы Эрмитажа Сергей Макаров, председатель комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева, бизнес-омбудсмен Валерий Калугин, депутат Заксобрания Петербурга Александр Ржаненков и другие.

В ходе траурного шествия, предшествовавшего похоронам, скорбящие несли венки и букеты. Во главе колонны держали портрет господина Старовойта, рядом — ряд государственных наград и медалей, среди которых орден Александра Невского.

Напомним, что накануне с Романом Старовойтом простились в Центральной клинической больнице в Москве.

Узнать больше по теме
Роман Старовойт: биография бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области
Один из самых известных политических деятелей современной России Роман Старовойт весной 2024 года сменил губернаторское кресло на пост министра транспорта РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше