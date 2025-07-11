На Смоленском кладбище похоронили экс-главу Минтранса РФ Романа Старовойта

На траурной церемонии присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, президент АвтоВАЗа Максим Соколов, глава Республики Алтай и экс-сенатор Андрей Турчак, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, заместитель главы Эрмитажа Сергей Макаров, председатель комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева, бизнес-омбудсмен Валерий Калугин, депутат Заксобрания Петербурга Александр Ржаненков и другие.