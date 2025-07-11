Власти Краснодара продлили запрет на электросамокаты в парках

Кроме того, в 27 зелёных зонах краевой столицы введены скоростные ограничения для передвижения на СИМ. Об этом сообщил Роман Мануйлов, руководитель отдела департамента транспорта и дорожного хозяйства города во время мероприятия на круглом столе, посвященного теме обеспечения безопасности несовершеннолетних.
В Краснодаре установлены 3.35, запрещающие движение электросамокатов и прочих СИМ на отдельных участках: вдоль Зиповской у спорткомплекса «Стань Чемпионом», на Александровском бульваре и на части ул. Красной (от Главной площади до «Авроры»).
На улицах Ставропольской, Красноармейской, им. Тургенева, им. Селезнёва, им. Тюляева, им. Гагарина и им. Герцена установлено ограничение скорости для средств индивидуальной мобильности до 15 км/ч в связи с высокой интенсивностью транспортного и пешеходного движения. Для улицы Красной действует более строгое ограничение — 12 км/ч.
Запреты введены для предотвращения потенциальных аварийных ситуаций, которые могут возникнуть при отсутствии контроля движения на загруженных транспортом и пешеходами улицах города. Согласно официальной информации от начальника отдела пропаганды ОГИБДД по Краснодару Владимира Петракова, за 2025 год в городе было зафиксировано 57 случаев ДТП с детьми до 16 лет, количество пострадавших составило 58 человек.
«По сравнению с прошлым годом число ДТП с участием детей снизилось на 11%, летальных исходов не зафиксировано», — сообщает Петраков. Однако летом ситуация обострилась — участились случаи, когда несовершеннолетние, оформив СИМ на родителей или свои аккаунты, нарушали ПДД: пересекали пешеходные переходы на электросамокатах, игнорировали красный сигнал светофора и катались вдвоём на одном устройстве.
Петраков подчеркнул, что для снижения аварийности организована информационная кампания: в родительских чатах рассылаются памятки, а для детей-водителей СИМ и мототранспорта разработаны специальные агитационные материалы. Эта работа ведётся совместно с департаментами образования и транспорта. Кроме того, на базе автошкол проводятся обучающие мероприятия с участием кикшеринговых операторов, молодёжного управления и инспекторов ГИБДД. Практические тренинги и мастер-классы помогают пользователям средств индивидуальной мобильности освоить правила безопасного поведения на дорогах.
Как сообщал «МК на Кубани», в июне автомобилиста, сбившего ребенка на самокате, заключили под стражу. В процессе дознания мужчина признался в том, что садился за руль в нетрезвом состоянии.