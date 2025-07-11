Власти Краснодара продлили запрет на электросамокаты в парках

Запреты введены для предотвращения потенциальных аварийных ситуаций, которые могут возникнуть при отсутствии контроля движения на загруженных транспортом и пешеходами улицах города. Согласно официальной информации от начальника отдела пропаганды ОГИБДД по Краснодару Владимира Петракова, за 2025 год в городе было зафиксировано 57 случаев ДТП с детьми до 16 лет, количество пострадавших составило 58 человек.