Вода в Чёрном море в разгар сезона остыла до 15 градусов: Граждане Молдовы, отдыхающие на побережье в Румынии и Болгарии в шоке — купаться невозможно

В самый пик курортного сезона Чёрное море у побережья Болгарии и Румынии преподнесло неприятный сюрприз — температура воды внезапно упала до + 12 + 15 . Туристы массово жалуются: купание стало невозможным.
Причина — природное явление, известное как апвеллинг: из-за изменения направления ветра и морских течений холодные воды с глубины поднимаются к поверхности, вытесняя прогретые слои.
В некоторых районах температура воды за сутки снизилась с комфортных 24 до ледяных 14−15°C. На пляжах болгарских курортов Солнечный Берег, Нессебр, Святой Влас, Бургаса и Варны, в также в Румынии (Сатурн, Эфорие-Норд и Мамайя) отдыхающие рассказали, что вода буквально «сводит ноги».
«Вода как лёд! Зайти дальше щиколотки невозможно», — пишут туристы, отдыхающие в Болгарии.
«В Мамайе в море лучше не купаться, можно отморозить все внутренние органы», — добавляют курортники из Румынии.
«Море ледяное! Такое чувство, что купаешься в мартовской воде, а не в июльской», — делится впечатлениями туристка из Святого Власа.
«Вода явно не выше +12, дети даже не заходят, только сидят на берегу», — комментирует семья из Молдовы.
«С утра все шли на пляж с полотенцами, а через 10 минут уже возвращались — никто не выдержал», — написал отдыхающий из Бургаса.
«У нас на пляже обсуждают только одно — как море превратилось в ледник за ночь», — добавляет курортница из Варны.
Ночные ветра могли запустить апвеллинг, поэтому море и «перемешалось», причем настолько, что к холодной воде добавилась ещё и тина.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в ближайшие дни поднимется до +30+34°C, а вода в море постепенно потеплеет до +20+22°C. Но пока что купание на черноморском побережье — испытание не для слабонервных.
Отдыхающие из Молдовы, выбравшие Болгарию и Румынию, делятся разочарованием: вместо летнего пляжа — прохладный шок.