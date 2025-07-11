МЧС опубликовало список из 47 разрешённых пляжей в Самарской области

Тольятти: «Итальянский пляж», «Волжский замок», пляж «Западный» (Автозаводский район), пляж «Волна» (Комсомольское шоссе).Самара: первая, вторая и четвертая очереди набережной, пляжи в районе Загородного парка, Барбошиной поляны, ул. Советской Армии, Красноглинского района, Фестивальной поляны, санаторий «Можайский».Новокуйбышевск: «Сакулино 1», «Сакулино 2», пляж у озера Орлово. Сызрань: городской пляж № 1, городской пляж № 3, пляж в пгт. Балашейка. Жигулевск: пляж в мкр. Моркваши, пляж ГБОУ ДОД ДООЦ «Жигули» (с. Зольное).Отрадный: пляж лагеря «Остров детства».Октябрьск: городской пляж. Чапаевск: пляж у озера Ильмень. Безенчукский район: пляжи в сёлах Екатериновка и Васильевка. Кинельский район: пляж в селе Георгиевка, пляж в районе острова Ладное. Кинель-Черкассы: пляжи «Слияние», «Кандарихина Роща».Сергиевский район: пляжи в сёлах Елшанка и Сергиевский. Волжский район: пляж в п. Власть Труда, пляж МБУ ДЗСОЦ «Волжанин».Шигонский район: пляжи в селе Муранка (Муранский бор, база отдыха «Волжская Ривьера», б/о «Заря», б/о «Лесные тропы»).Ставропольский район: б/о «Утёс» (Шелехметское лесничество), с. Ягодное (муниципальные пляжи № 1 и № 2, пляж на ул. Санаторной), б/о «Стрежень» (р. Черноярка), пляж в с. Жигули. Санаторий «Волга» (7-я Просека, берег р. Волга).Село Алексеевка.