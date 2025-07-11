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В Одесском районе Омской области начали строить школу

Опубликованы фотографии с места работ.

Источник: Комсомольская правда

В Одесском районе начали возводить общеобразовательную школу на 550 мест. О старте работ сообщила 11 июля пресс-служба губернатора и правительства Омской области.

Фото: газета «Пламя всегда с вами» Одесского района.

Подрядчиком выступила фирма «АртРемСтрой», которая победила в госторгах. На строительной площадке уже завершены грунтовые работы и начато бетонирование фундамента. В ближайшем будущем здесь появится многофункциональный объект, где оборудуют не только учебные аудитории, но и библиотеку, и IT-образовательный центр с отдельными входами.

Фото: газета «Пламя всегда с вами» Одесского района.

Новый проект реализуется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Ранее «КП Омск» сообщила, что для проектирования транспортной развязки потребовалось дополнительное финансирование.