В Одесском районе Омской области начали строить школу

В Одесском районе начали возводить общеобразовательную школу на 550 мест. О старте работ сообщила 11 июля пресс-служба губернатора и правительства Омской области.
Фото: газета «Пламя всегда с вами» Одесского района.
Подрядчиком выступила фирма «АртРемСтрой», которая победила в госторгах. На строительной площадке уже завершены грунтовые работы и начато бетонирование фундамента. В ближайшем будущем здесь появится многофункциональный объект, где оборудуют не только учебные аудитории, но и библиотеку, и IT-образовательный центр с отдельными входами.
Фото: газета «Пламя всегда с вами» Одесского района.
Новый проект реализуется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Ранее «КП Омск» сообщила, что для проектирования транспортной развязки потребовалось дополнительное финансирование.