В Одесском районе Омской области начали строить школу

Подрядчиком выступила фирма «АртРемСтрой», которая победила в госторгах. На строительной площадке уже завершены грунтовые работы и начато бетонирование фундамента. В ближайшем будущем здесь появится многофункциональный объект, где оборудуют не только учебные аудитории, но и библиотеку, и IT-образовательный центр с отдельными входами.