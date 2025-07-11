«Упали 318 деревьев, повреждены крыши домов и построек». МЧС сообщило последствия непогоды в Минской и Могилевской областях

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели ликвидируют последствия непогоды 10 июля.
Так, 10 июля во время прохождения грозового фронта в Минской области от ветра 25 метров в секунду больше всего пострадали деревня Гончаровка в Смолевичском районе и город Жодино. В этих населенных пунктах ураган сорвал крыши девяти жилых домов и семи хозпостроек.
Кроме того, из-за разгула стихи по всей Беларуси зафиксировали 318 случаев падения деревьев в населенных пунктах. Больше всего случаев в Минской области — 233. Деревья повредили за сутки 13 машин.
А еще в Минске с 16.30 до 18.00 часов из-за ливня были подтоплены 15 участков дорог, подвалы в одном частном и одном многоквартирном жилых домах, останавливался транспорт.
— Пострадавших нет. Работниками МЧС проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев и ликвидации последствий подтоплений, — прокомментировали в МЧС.
До этого Минэнерго сказало о 170 пострадавших населенных пунктах после грозы 10 июля: «Больше всего повреждений в Гродненской, Могилевской и Минской областях».
А пока милиция и внутренние войска мобилизованы в Беларуси из-за разгула стихии: «В Витебске — аномальная жара, в Могилеве — мощный ураган, в Минске — град».
Еще синоптики сказали о грозах и порывистом ветре в Беларуси 11 июля и, когда опасные явления прекратятся: «Сильные ливни, град и до +31».