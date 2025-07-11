«Упали 318 деревьев, повреждены крыши домов и построек». МЧС сообщило последствия непогоды в Минской и Могилевской областях

Так, 10 июля во время прохождения грозового фронта в Минской области от ветра 25 метров в секунду больше всего пострадали деревня Гончаровка в Смолевичском районе и город Жодино. В этих населенных пунктах ураган сорвал крыши девяти жилых домов и семи хозпостроек.