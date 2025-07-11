СК заявил про блокировку более 5000 мошеннических сайтов в Беларуси

В Следственном комитете подчеркнули, что за 2025 год были приняты меры по ограничению доступа к более чем 5000 мошеннических сайтов. Отмечается, что треть подобных сайтов была установлена после обращения жертв киберпреступлений в милицию. Остальные фишинговые ресурсы удалось выявить специалистам в момент досудебного производства в рамках мониторинга сети интернет до того, как преступники успели с их помощью совершить преступления.