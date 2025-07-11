СК заявил про блокировку более 5000 мошеннических сайтов в Беларуси

В пресс-службе Следственного комитета заявили про блокировку более 5000 мошеннических сайтов в Беларуси.
В ведомстве обратили внимание, что в рамках мер, которые направлены на предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, специалисты управления цифрового развития предварительного следствия, проводят ежедневный мониторинг интернет-пространства, касающийся выявления фишинговых интернет-ресурсов.
В Следственном комитете подчеркнули, что за 2025 год были приняты меры по ограничению доступа к более чем 5000 мошеннических сайтов. Отмечается, что треть подобных сайтов была установлена после обращения жертв киберпреступлений в милицию. Остальные фишинговые ресурсы удалось выявить специалистам в момент досудебного производства в рамках мониторинга сети интернет до того, как преступники успели с их помощью совершить преступления.
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