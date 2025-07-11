«Крылья Советов» проведут последнюю товарищескую игру с «Ахматом» 12 июля

Матч состоится в субботу вечером в подмосковном Новогорске (12+). Это будет заключительная встреча перед стартом РПЛ.
«Зелено-бело-синие» сыграют с «Ахматом» 12 июля в закрытом режиме. Последний матч между самарцами и грозненцами 24 ноября 2024 года закончился со счетом 2:1 в пользу волжан (12+). Отличились Доминик Ороз и Игорь Дмитриев.
При этом «Крылья» в минувшем сезоне заняли десятую строчку с 31 очком, а соперник — 14-м с 25 и попал в стыки с «Уралом». Однако прописку в элите сохранил и оставил Екатеринбург за бортом Премьер-лиги.
На последний «товарняк» у «КС» отправятся вратари Сергей Песьяков, Евгений Фролов и Никита Кокарев. Плюс защитники Александр Солдатенков, Кирилл Печенин, Роман Евгеньев, Ороз, Сергей Божин, Иван Лепский.
Также полузащитники Алексей Сутормин, Сергей Бабкин, Фернандо Костанца, Дмитрий Иванисеня, Константин Марадишвили, Максим Витюгов и Иван Бобер. На острие атаки: Владислав Шитов, Вадим Раков, Владимир Игнатенко и Владимир Хубулов, Амар Рахманович.
Недавно экс-форвард волжан Иван Сергеев рассказал, как вливается в столичное «Динамо».
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