В Татарстане объявлено штормовое предупреждение на 11 июля

Во второй половине дня и вечером в отдельных районах ожидаются грозы, усиление ветра до 15−20 м/с, местами порывы могут достигать 24 м/с.
Прогнозируются сильные дожди, ливни и локальные выпадения града.
Гидрометцентр Республики Татарстан распространил штормовое предупреждение, которое будет действовать 11 июля 2025 года с 14:00 до 21:00 на территории региона, включая Казань.
Во второй половине дня и вечером в отдельных районах ожидаются грозы, усиление ветра до 15−20 м/с, местами порывы могут достигать 24 м/с.
Прогнозируются сильные дожди, ливни и локальные выпадения града.