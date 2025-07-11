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В Татарстане объявлено штормовое предупреждение на 11 июля

Гидрометцентр Республики Татарстан распространил штормовое предупреждение, которое будет действовать 11 июля 2025 года с 14:00 до 21:00 на территории региона, включая Казань.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 94% 757 мм рт. ст. +24°

Во второй половине дня и вечером в отдельных районах ожидаются грозы, усиление ветра до 15−20 м/с, местами порывы могут достигать 24 м/с.

Прогнозируются сильные дожди, ливни и локальные выпадения града.