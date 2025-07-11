Ученые и инноваторы Подмосковья смогут получить грант в размере 10 млн рублей

«В регионе действует поддержка научных, научно-технических и инновационных проектов, которые имеют особое значение для региона. Для помощи в их реализации на конкурсной основе предоставляется грант, размер которого составляет 10 млн рублей. Подать заявку на его получение можно до 17 августа включительно», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба.