«Минскстрой» сказал про снос 38 зданий завода для строительства нового жилья. Подробности и фото привели в официальном телеграм-канале организации.
«Пока здесь хозяйничает строительная техника. А в будущем появится новый жилой квартал», — заметили в сообщении.
В организации уточнили, что трест № 15 «Спецстрой» в границах улицы Волгоградская, проспекта Независимости, улицы Кедышко освобождает территорию для строительства жилья. Отмечается, что под снос попали 38 зданий и строений 1950-х годов постройки, которые расположены в производственной зоне завода «Агат». В «Минскстрое» добавили: десять построек уже разобрано, а семь находятся в работе.
«А вот на разборку высотных труб (49,6 м) бывшей котельной привлекли промышленных альпинистов. С помощью перфораторов они вручную понижают башни до 27 метров», — уточнили в сообщении.
После этого за дело возьмется техника. Также сказано, что специалисты демонтируют старые инженерные сети.
Тем временем Мингорисполком сказал, где в Минске строится коммерческое жилье.
Ранее Мингорисполком определил, кто может получить льготы на арендное жилье в Минске.
Кроме того, мы собрали, что произошло после поражения Арины Соболенко в полуфинале Уимблдона от Анисимовой: «Я просто умирала».