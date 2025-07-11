«Минскстрой» сказал про снос 38 зданий завода для строительства нового жилья

В организации уточнили, что трест № 15 «Спецстрой» в границах улицы Волгоградская, проспекта Независимости, улицы Кедышко освобождает территорию для строительства жилья. Отмечается, что под снос попали 38 зданий и строений 1950-х годов постройки, которые расположены в производственной зоне завода «Агат». В «Минскстрое» добавили: десять построек уже разобрано, а семь находятся в работе.