В ОАЭ откроется первый ресторан, где меню составляет ИИ-шеф

В центре Дубая, рядом с Бурдж-Халифой, в сентябре 2025 года стартует проект WOOHOO — ресторан, где все концепты блюд создает искусственный интеллект. ИИ-шеф Aiman, разработанный на основе данных о кулинарных традициях и молекулярной гастрономии, будет отвечать за меню, атмосферу, музыку и даже дизайн интерьера. Об инновации написали в Reuters.