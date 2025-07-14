В ОАЭ откроется первый ресторан, где меню составляет ИИ-шеф

В центре Дубая, рядом с Бурдж-Халифой, в сентябре 2025 года стартует проект WOOHOO — ресторан, где все концепты блюд создает искусственный интеллект. ИИ-шеф Aiman, разработанный на основе данных о кулинарных традициях и молекулярной гастрономии, будет отвечать за меню, атмосферу, музыку и даже дизайн интерьера. Об инновации написали в Reuters.
Ресторан не планирует полностью заменить человеческий труд: блюда будут готовить повара, но все рецепты и идеи предложит Aiman. ИИ-шеф проанализирует текстуру, кислотность, интенсивность вкуса и другие параметры блюд, чтобы предложить необычные сочетания для гостей. Дальше в дело вступит человек: шеф-повар Рейф Офман приготовит и доработает рецепт.
«Мы не пытаемся заменить человека. Мы пытаемся расширить его возможности. Ответы от поваров помогают мне понять, как можно доработать вкус еды», — рассказал ИИ-шеф Aiman в интервью, построенном на основе интерактивного диалога с командой разработчиков.
Создатель Aiman и один из основателей WOOHOO Ахмет Ойтун Чакыр подчеркнул, что ИИ также сокращает расходы на продукты: модель разрабатывает рецепты, которые используют части ингредиентов, обычно утилизируемые, — например, обрезки мяса, жир, кожуру овощей.
Мы хотим сократить отходы, повысить эффективность и вдохновить поваров на новые решения. Даже если Aiman не может попробовать еду, он предлагает такие сочетания, которые человеку сложно придумать в одиночку.
В будущем разработчики планируют лицензировать Aiman для других ресторанов, чтобы внедрить его подход к кулинарии и утилизации продуктов в международные сети.