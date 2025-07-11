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Минтруда сказало о возможной денежной помощи пострадавшим от урагана в Беларуси

Минтруда сказало об адресной материальной помощи пострадавшим от урагана в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда и соцзащиты Беларуси напомнило о возможности получения пострадавшим от урагана в Беларуси адресной помощи.

«Граждане, чье имущество пострадало от стихии, могут обратиться в территориальные центры соцобслуживания населения по месту жительства за адресной помощью в виде единовременного пособия», — говорится в сообщении министерства.

Пособие может быть начислено тем, у кого доход в месяц на одного члена семьи не превышает 693,87 рубля.

За оказанием материальной помощи из средств Фонда социальной защиты населения могут обратиться также неработающие пенсионеры и инвалиды, пострадавшие от непогоды.

Кстати, Минтруда Беларуси рассказало, кто может получить адресную социальную помощь, в том числе в сложных жизненных обстоятельствах: «От 80 до 302 рублей в месяц».

Мы писали, что Белэнерго дал информацию о последствиях урагана в Беларуси: «10 июля в 600 населенных пунктах Беларуси не было электричества».

А МЧС сообщило последствия непогоды в Минской и Могилевской областях: «Упали 318 деревьев, повреждены крыши домов и построек».

Последствия урагана и грозы 10 июля в Могилевской области: погибла женщина, ребенок и трое взрослых в больнице, деревья вывернуло с корнями, а лес пострадал на территории, равной 420 футбольным полям.

Важно, что синоптики предупредили о грозах и порывистом ветре в Беларуси 11 июля и сказали, когда опасные явления прекратятся: «Сильные ливни, град и до +31».