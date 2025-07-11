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Сильные дожди и жара до 44°С: о погоде по Казахстану на 12−14 июля

В Казахстане с 12 по 14 июля 2025 года ожидаются резкие погодные перепады. Об этом Zakon.kz рассказали синоптики РГП «Казгидромет». По данным специалистов, на севере страны пройдут сильные дожди, на юге сохраняется жара.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 94% 757 мм рт. ст. +24°
Источник: pexels

Так, согласно распространенному релизу, на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, на севере, востоке РК — сильные дожди, град, шквал.

Лишь на юге, юго-западе, 12 июля на западе страны под влиянием поля повышенного давления ожидается жаркая и солнечная погода.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Также отмечено, что по республике ожидается усиление ветра.

Температурные показатели по стране будут следующими:

  • днем на западе республики ожидается сильная жара +35+39°,
  • в отдельных районах — очень сильная жара +40+42°
  • на юго-западе 12—13 июля — очень сильная жара +39+44°,
  • 14 июля — сильная жара +38+42°.
  • в северных регионах — небольшое понижение дневных температур от +17+25 до +15+23°,
  • на востоке основной фон температуры — +22+30°,
  • на юге сильная жара +40+43°,
  • на юго-востоке страны сильная жара +35+38°.