Сильные дожди и жара до 44°С: о погоде по Казахстану на 12−14 июля

Так, согласно распространенному релизу, на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, на севере, востоке РК — сильные дожди, град, шквал.
Лишь на юге, юго-западе, 12 июля на западе страны под влиянием поля повышенного давления ожидается жаркая и солнечная погода.
Также отмечено, что по республике ожидается усиление ветра.
Температурные показатели по стране будут следующими:
- днем на западе республики ожидается сильная жара +35+39°,
- в отдельных районах — очень сильная жара +40+42°
- на юго-западе
12—13 июля— очень сильная жара +39+44°,
- 14 июля — сильная жара +38+42°.
- в северных регионах — небольшое понижение дневных температур от +17+25 до +15+23°,
- на востоке основной фон температуры — +22+30°,
- на юге сильная жара +40+43°,
- на юго-востоке страны сильная жара +35+38°.