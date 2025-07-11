Сильные дожди и жара до 44°С: о погоде по Казахстану на 12−14 июля

В Казахстане с 12 по 14 июля 2025 года ожидаются резкие погодные перепады. Об этом Zakon.kz рассказали синоптики РГП «Казгидромет». По данным специалистов, на севере страны пройдут сильные дожди, на юге сохраняется жара.