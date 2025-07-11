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Москалькова рассказала, о какой помощи просят жители новых регионов

Москалькова: жители новых регионов чаще всего просят помощь в бытовых вопросах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Жители новых и приграничных регионов России чаще всего обращаются в аппарат уполномоченного по правам человека за бесплатными юридическими консультациями и помощью в бытовых вопросах, рассказала в интервью РИА Новости федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Просьбы самые разные, от бесплатной юридической консультации, и здесь мы работаем очень тесно с министерством юстиции, мы вошли в закон как субъект оказания бесплатной юридической помощи», — сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, о какой помощи ее чаще всего просят жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Уполномоченный отметила, что аппарат федерального омбудсмена помогает людям с составлением документов, сопровождением их в определенных органах, ведомствах.

«И второй пласт проблем связан просто с бытовыми вопросами. К нам обратилась, например, Белгородская область. Она сейчас нуждается тоже в очень многих бытовых вопросах с точки зрения тех, кто размещен в пунктах временного размещения. ДНР в лице нашего уполномоченного по правам человека Дарьи Морозовой просила помочь людям, которые прибыли с освобожденных территорий, лишенные жилья, вещей», — отметила она.

Кроме того, по словам Москальковой, жители этих регионов сейчас больше всего нуждаются в живом общении.

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