В Ростовской области подрядчик отказался от работ по контракту из-за деревьев

В Ростовской области подрядчик, несмотря на контракт, отказался от работы якобы из-за плохой дороги и деревьев. После этого он на длительный период потерял возможность заключать новые контракты, сообщили в Ростовском УФАС.
— В судах поддержали решение о внесении компании в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь организация не сможет принимать участие в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет, — рассказали в управлении антимонопольной службы.
Оказалось, ранее подрядчик договорился с ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» о капитальном ремонте дамбы за 75 млн рублей. Однако после этого он начал жаловаться на сложности с подъездом техники и на необходимость расчистки леса. В итоге работы так и не начались. В связи с этим заказчик разорвал контракт.
Заказчик разорвал контракт, а потом в суде заявил, что неоднократно предупреждал исполнителя о необходимости обустройства дороги. При вырубка деревьев не требовалась вовсе.
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