Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области подрядчик отказался от работ по контракту из-за деревьев

На Дону осудили подрядчика, которому помешали дорога и деревья.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области подрядчик, несмотря на контракт, отказался от работы якобы из-за плохой дороги и деревьев. После этого он на длительный период потерял возможность заключать новые контракты, сообщили в Ростовском УФАС.

— В судах поддержали решение о внесении компании в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь организация не сможет принимать участие в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет, — рассказали в управлении антимонопольной службы.

Оказалось, ранее подрядчик договорился с ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» о капитальном ремонте дамбы за 75 млн рублей. Однако после этого он начал жаловаться на сложности с подъездом техники и на необходимость расчистки леса. В итоге работы так и не начались. В связи с этим заказчик разорвал контракт.

Заказчик разорвал контракт, а потом в суде заявил, что неоднократно предупреждал исполнителя о необходимости обустройства дороги. При вырубка деревьев не требовалась вовсе.

Подпишись на нас в Telegram.