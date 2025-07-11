В Ростовской области подрядчик отказался от работ по контракту из-за деревьев

Оказалось, ранее подрядчик договорился с ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» о капитальном ремонте дамбы за 75 млн рублей. Однако после этого он начал жаловаться на сложности с подъездом техники и на необходимость расчистки леса. В итоге работы так и не начались. В связи с этим заказчик разорвал контракт.