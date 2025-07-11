В Севастополе строят дорогу-дублер на улице Вакуленчука

Об этом сообщили в правительстве города.
Протяженность двухполосной дороги составит 316 метров. На участке предусмотрены тротуары и системы освещения. Кроме того, возле трассы специалисты проведут озеленение территории.
На данный момент выполнены работы по переустройству коммуникаций, на 65% выполнено освещение. Параллельно возводится 304-метровый шумозащитный барьер высотой 4 метра.
Открытие рабочего движения намечено на начало учебного года.
Ранее сообщалось, что дорожники завершили надвижку пролетного строения виадука на объездной Алушты. Конструкцию установили на опоры высотой 35 метров.