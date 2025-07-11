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В Севастополе строят дорогу-дублер на улице Вакуленчука

В Севастополе продолжается строительство подъездной дороги к детскому саду и ФОКу на улице Вакуленчука.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в правительстве города.

Протяженность двухполосной дороги составит 316 метров. На участке предусмотрены тротуары и системы освещения. Кроме того, возле трассы специалисты проведут озеленение территории.

На данный момент выполнены работы по переустройству коммуникаций, на 65% выполнено освещение. Параллельно возводится 304-метровый шумозащитный барьер высотой 4 метра.

Открытие рабочего движения намечено на начало учебного года.

Ранее сообщалось, что дорожники завершили надвижку пролетного строения виадука на объездной Алушты. Конструкцию установили на опоры высотой 35 метров.