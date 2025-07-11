Романа Старовойта похоронили в Санкт-Петербурге

Место захоронения бывшего министра расположено недалеко от часовни Ксении Петербургской.
На траурной церемонии присутствовали замминистра транспорта Виктор Тимофеев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, президент «Автоваза» Максим Соколов, старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов и др. Всего на похоронах присутствовало около 200 человек.
Накануне в Центральной клинической больнице в Москве прошла церемония прощания с Романом Старовойтом. На нее пришли родственники, вице-премьеры и министры федерального правительства.
Тело Романа Старовойта было обнаружено в Подмосковье 7 июля. По предварительной версии следствия, он совершил самоубийство. Утром в тот день он был отправлен в отставку с поста министра транспорта, который занимал с мая 2024 года.