В Крыму готовы принять отца Илона Маска

В Крыму готовы принять отца американского бизнесмена Илона Маска Эррола. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Маск-старший заявлял, что хотел бы посмотреть на новые российские регионы. В частности, он не исключал, что посетит Донецк.
«Если отец Маска приедет в Крым, мы готовы ему показать и рассказать о нашей республике», — сказал Константинов агентству РИА Новости.
По его словам, отца американского бизнесмена удивит то, как выглядит российский полуостров. Константинов подчеркнул, что Крым — современный развитый регион.
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