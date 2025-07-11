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В Крыму готовы принять отца Илона Маска

Константинов: в Крыму готовы принять отца Илона Маска.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму готовы принять отца американского бизнесмена Илона Маска Эррола. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Маск-старший заявлял, что хотел бы посмотреть на новые российские регионы. В частности, он не исключал, что посетит Донецк.

«Если отец Маска приедет в Крым, мы готовы ему показать и рассказать о нашей республике», — сказал Константинов агентству РИА Новости.

По его словам, отца американского бизнесмена удивит то, как выглядит российский полуостров. Константинов подчеркнул, что Крым — современный развитый регион.

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