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В Казани завершился капремонт детской поликлиники № 11

Капитальный ремонт завершился в здании Детской городской поликлиники № 11 Казани. Информация появилась на сайте Министерства здравоохранения Татарстана.

Источник: Минздрав РТ

В обновленной поликлинике по адресу улица Авангардная, 89 появилась новая современная лаборатория, заменены окна, отремонтирована входная группа. Рядом с входом обустроили крытое место для колясок.

В отремонтированных кабинетах скоро начнут прием физиотерапевт и врач по лечебной физкультуре. Расширен кабинет массажа — теперь здесь в две смены будут работать по два специалиста, что ускорит процедуру. Полностью обновлен пункт молочного питания — завершена отделка помещений, уставлено новое оборудование для хранения и выдачи продукции.

Программа по обновлению пунктов молочного питания в государственных медицинских учреждениях республики реализуется при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.