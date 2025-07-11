В Казани завершился капремонт детской поликлиники № 11

В отремонтированных кабинетах скоро начнут прием физиотерапевт и врач по лечебной физкультуре. Расширен кабинет массажа — теперь здесь в две смены будут работать по два специалиста, что ускорит процедуру. Полностью обновлен пункт молочного питания — завершена отделка помещений, уставлено новое оборудование для хранения и выдачи продукции.