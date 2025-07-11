В Омской области в Иртыш выпустили более 17 тысяч мальков стерляди

Рыбопромышленные предприятия Омской области выполнили обязательства по зарыблению реки Иртыш. В водоем выпустили 17 676 мальков стерляди средней массой 3,8 грамма каждый. Об этом рассказала пресс-служба Минприроды региона.
Ценная рыба попала в реку через специальный желоб, обеспечивающий безопасный спуск молоди. Процесс контролировала комиссия Верхнеобского территориального управления Росрыболовства с участием представителей облминистерства природных ресурсов и экологии.
Молодь стерляди — ценного представителя осетровых — вырастили на предприятии «Бородино».
«Данные мероприятия проходят на территории Омской области ежегодно и направлены на воспроизводство ценных осетровых видов рыб в реке Иртыш», — уточнили в ведомстве.
Ранее «КП Омск» сообщила, что местная жительница поймала метровую щуку.