В России растет число дистанционных отделений, но кому нужны их выпускники?

Вы знаете, что все больше молодых людей даже при хороших отметках идут в колледжи или вовсе никуда не идут учиться после школы, потому что им себя не прокормить, они понимают, что родители с трудом дотянули их до выпуска из школы — дальше сил нет и ребенок должен выходить на работу? А так как работать придется много, трезвомыслящее новое поколение даже и не идет в университет: знает, что учиться будет некогда. В крайнем случае отправляются в колледж: там можно учебу совмещать с работой, да и обучение кончится быстрее. Вот так.