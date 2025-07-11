Наследница империи: что известно о дочери Виктории Бони и почему она так популярна

Дочь телеведущей Виктории Бони — 13-летняя Анджелина — в последние дни стала особенно обсуждаемой персоной в Сети. Подросток обзавелся целой толпой интернет-поклонников благодаря личному блогу своей звездной матери. Боня начала снимать с наследницей ролики, где показывает их повседневную жизнь. Такие видео набирают сотни тысяч просмотров, а доверительные отношения матери и дочери вызвал активные обсуждения смотрящих. Что известно о наследнице Виктории Бони — рассказывает «Вечерняя Москва».
Дочка миллиардера.
В 2010 году бывшая участница «Дома-2» и телеведущая Виктория Боня познакомилась с миллиардером из Ирландии Алексом Смерфитом. Он — владелец крупной упаковочной компании «Smurfit Kappa Group». Спустя год отношений Боня переехала к возлюбленному в Монако. В гражданском браке у пары родилась дочка Анджелина Летиция. Однако до свадьбы дело не дошло: после семи лет совместной жизни, в 2017 году, бизнесмен и светская львица разошлись, сохранив дружеские отношения. Воспитанием единственной дочери они занимаются по очереди: Анджелина живет то с матерью, то с отцом.
Несмотря на расход с Боней, бизнесмен заверил, что его дочь юридически станет единственной и полноправной наследницей его состояния. Однако отец Алекса, который находится в преклонном возрасте, заявил, что намерен разделить империю между своими детьми. Это значит, что Алекс получит лишь часть компании, которую затем сможет передать во владение дочки.
Маленькая Бритни Спирс или Пэрис Хилтон?
Наблюдая за 13-летней девочкой в блоге Бони, подписчики заметили, что стиль Анджелины и манера ее поведения напоминают Бритни Спирс, Пэрис Хилтон и Кристину Агилеру в их лучшие годы: у Анджелины мелированные волосы, она носит джинсы со стразами и короткие топы, заглядывается на высокие шпильки своей мамы, а также носит большое количество бижутерии.
По коротким видео, которыми Боня делится в Сети, также понятно, что Анджелина растет с характером: мама с дочкой не ссорятся, но юная дочь теледивы может поспорить с ней и делает это с особой невозмутимостью. Почти все споры заканчиваются в пользу 13-летней девочки.
Из-за того что Анджелина воспитывалась в Монако, в роликах она свободно использует два языка — русский и английский. Боня говорит исключительно на русском, чтобы девочка не забыла родной язык.
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Контента с Анджелиной на странице Бони с каждым днем становится все больше. Светская львица показывает в роликах домашнюю сторону своей жизни: выполнение домашнего задания с Анджелиной, сборы на свидания дочки, примерку одежды, бьюти-рутину и незамысловатые разговоры.
— Итак, батл с дочерью: кто стильнее? Я знаю, что выберут тебя, конечно. Я специально дала фору — надела юбку, в которой я похожа на голубя, которого только что изнасиловали. Спасибо за комплимент, — говорит Виктория в одном из роликов, который прокомментировали почти три тысячи человек.
Также она снимает популярные тренды, много разговаривает с дочкой и показывает совместные прогулки. На контенте с Анджелиной за одну неделю блог Виктории увеличился на 200 тысяч подписчиков. Светская львица уверена, что это заслуга ее дочери, и продолжает снимать ролики, которые откликаются ее аудитории.
Мнение психолога.
Неожиданное появление юной Анджелины в блоге Бони может быть связано с желанием телеведущей вернуть себе былую славу, высказалась психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова.
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— Конечно, главная цель, которую преследует Боня, — это хайп и желание привлечь внимание к своей персоне через контент с дочкой. Таким личностям, как она, всегда необходимо оставаться на виду, поэтому подобный способ привлечь внимание вполне объясним, — пояснила эксперт.
Однако наравне с этим поведение теледивы в роликах может говорить о том, что подсознательно она пытается сравнивать себя с молодой дочкой, чтобы чувствовать себя более уверенной.
— Особенно красивым женщинам с возрастом становится сложнее воспринимать возрастные изменения и увядание кожи. Начинается погоня за молодостью: косметологи и пластические операции. Они пытаются ухватиться за любую возможность, чтобы услышать, что они все еще хороши на фоне молодых девочек. Для таких женщин это очень важно, — заключила Жесткова.
Также «Вечерняя Москва» рассказывала историю дочери Даны Борисовой — Полины Аксеновой, которая появилась в браке с Максимом Аксеновым. Долгое время девочка не могла найти общий язык с мамой, но в последнее время их отношения наладились.