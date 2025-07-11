Наследница империи: что известно о дочери Виктории Бони и почему она так популярна

В 2010 году бывшая участница «Дома-2» и телеведущая Виктория Боня познакомилась с миллиардером из Ирландии Алексом Смерфитом. Он — владелец крупной упаковочной компании «Smurfit Kappa Group». Спустя год отношений Боня переехала к возлюбленному в Монако. В гражданском браке у пары родилась дочка Анджелина Летиция. Однако до свадьбы дело не дошло: после семи лет совместной жизни, в 2017 году, бизнесмен и светская львица разошлись, сохранив дружеские отношения. Воспитанием единственной дочери они занимаются по очереди: Анджелина живет то с матерью, то с отцом.