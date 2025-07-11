Вратарь Владимир Сартаков остается в самарском ЦСК ВВС

«Летчики» сохранили 23-летнего голкипера перед началом нового сезона ВХЛ.
Владимир Сартаков начинал в «вышке» в ХК «Горняк-УГМК» (2021−2022). С розыгрыша «вышки» 2023−2024 защищает ворота «летчиков». Всего провел за них 68 встреч.
38 — в минувшей «регулярке». Из 1009 бросков отразил 913, пропустил 96 шайб. Процент отбитых составляет 90,5%, коэффициент надежности — 2,82.
До этого ЦСК ВВС сохранил 25-летнего нападающего Раиля Мустафина.
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