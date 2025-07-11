В Куйтуне обсудили проблемы сельского хозяйства в Иркутской области

Во время рабочей поездки по Иркутской области депутаты Законодательного Собрания Приангарья посетили Куйтун и Куйтунский район. Там состоялось совещание, посвященное перспективам развития сельского хозяйства в регионе. Участие в нем принимали представители регионального министерства сельского хозяйства, местной администрации, а также руководители сельхозпредприятий и фермеры.
Председатель областного парламента Александр Ведерников отметил, что в целом сфера сельского хозяйства в Приангарье развивается, за последние годы объем валовой продукции увеличился на 30%. Пользуются местные производители и государственной поддержкой, с 2020 года на эти цели было выделено 17 млрд рублей, в том числе более 12 — из областного бюджета. При этом, по мнению спикера ЗС, следует уделять внимание не только поддержке агропредприятий, но и развитию сельских территорий.
— В Иркутской области около 20% населения живет и трудится в сельской местности, — подчеркнул Александр Ведерников. — В своем послании губернатор Игорь Кобзев приводил статистику, что за последние пять лет на комплексное развитие сельских территорий направили более 10 млрд рублей, из них почти 4 млрд — областной бюджет. Это результат системной и планомерной поддержки.
Министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков рассказал участникам совещания и о сложностях, которые мешают развитию отрасли. В том числе — недостаток мест для сбыта фермерской продукции. На что Александр Ведерников предложил рассмотреть возможность выделения средств на оборудование таких площадок. Муниципалитеты должны будут выделить земельные участки, а регион обеспечит их необходимой инфраструктурой для комфортной работы.
Еще одна проблема отрасли — кадровый голод. В настоящее время Иркутская область готовится вступить в федеральный проект «Кадры в АПК», который предусматривает компенсацию затрат на обучение и содействие в трудоустройстве. Кроме того, со следующего года в школах Приангарья появятся агроклассы.
Говорили на совещании и о других проблемах: низкой рентабельности производства, необходимости ремонта дорог и строительства жилья для приезжающих специалистов. Все прозвучавшие предложения парламентарии взяли на контроль.