В Куйтуне обсудили проблемы сельского хозяйства в Иркутской области

Председатель областного парламента Александр Ведерников отметил, что в целом сфера сельского хозяйства в Приангарье развивается, за последние годы объем валовой продукции увеличился на 30%. Пользуются местные производители и государственной поддержкой, с 2020 года на эти цели было выделено 17 млрд рублей, в том числе более 12 — из областного бюджета. При этом, по мнению спикера ЗС, следует уделять внимание не только поддержке агропредприятий, но и развитию сельских территорий.