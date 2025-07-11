Стало известно, кто выступит на фестивале «Столица закатов» в эти выходные

В воскресенье, 13 июля, в Кремле на смотровой площадке у верхней станции фуникулёра пройдет выступление саксофониста Альберта Родина. Его программа сочетает в себе несколько жанров — джаз, рок-н-ролл, хип-хоп, диско и даже баллады. На сцене «Ракушки» состоится концерт «Русский хит-парад» в рамках программы «Музыка над Волгой». В завершение выходных на набережной Федоровского споет победитель и гран-призёр вокальных конкурсов международного уровня Василиса Нестерова.