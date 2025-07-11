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Стало известно, кто выступит на фестивале «Столица закатов» в эти выходные

На улице Рождественской пройдет традиционная «Гастрономическая Рождественская».

Источник: Нижегородская правда

Организаторы фестиваля «Столица закатов», который проходит все лето в Нижнем Новгороде, опубликовали расписание событий в новые выходные. Нижегородцев ждут концерты, вкусные блюда и фитнес-тренировка.

Вечером 11 июля в Амфитеатре напротив Академии Маяк снова пройдет «Тренировка на закате» вместе с фитнес-студией. Для участников сыграет на скрипке Олеся Есина. В этот же день на набережной Федоровского сыграет рок-группа «Герои Нашего Времени» с авторскими песнями.

В субботу, 12 июля, на набережной Федоровского выступит alxena — резидент молодежного центра «Высота». Девушка исполнит композиции в стиле синтвейв. На улице Рождественской пройдет традиционная «Гастрономическая Рождественская». Вечером, у катера «Герой» состоится сет DJ Pasha Shtanga.

В воскресенье, 13 июля, в Кремле на смотровой площадке у верхней станции фуникулёра пройдет выступление саксофониста Альберта Родина. Его программа сочетает в себе несколько жанров — джаз, рок-н-ролл, хип-хоп, диско и даже баллады. На сцене «Ракушки» состоится концерт «Русский хит-парад» в рамках программы «Музыка над Волгой». В завершение выходных на набережной Федоровского споет победитель и гран-призёр вокальных конкурсов международного уровня Василиса Нестерова.

Ранее на сайте prvada-nn.ru рассказали о джазовых выступлениях, который проходят в нижегородских «Заповедных кварталах» по четвергам.