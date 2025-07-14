Шимпанзе помогают Оззи Осборну рисовать картины

Осборн годами страдал от проблем со здоровьем: ему диагностировали болезнь Паркинсона, а также провели операцию на шее и спине после падения в 2019 году. Выступать на сцене музыкант уже не мог, и именно живопись помогла ему справиться с этим состоянием.