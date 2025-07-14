Шимпанзе помогают Оззи Осборну рисовать картины

Бывший фронтмен рок-группы Black Sabbath, 76-летний Оззи Осборн, продолжает заниматься творчеством даже после завершения музыкальной карьеры. Теперь музыкант представил новый проект, посвященный его любви к живописи и животным. Он создал несколько абстрактных работ вместе с шимпанзе, предоставив каждому животному возможность «доработать» холст по своему усмотрению поверх основного слоя, подготовленного самим Осборном.
Он признался, что рисует, потому что это помогает ему сохранять душевное равновесие. Продает картины музыкант редко, но эти работы особенные — сборы пойдут на помощь приматам.
Жена солиста Шэрон Осборн добавила, что идея сотрудничества с животными родилась сама по себе, поскольку шимпанзе — наши ближайшие родственники в мире животных. Она призналась, что гордится задумкой мужа.
Каждая работа начиналсь с того, что сам Оззи наносил базовый цветной слой. После этого холсты передавались обезьянам, которые «дополняли» полотна своими отпечатками и мазками. В итоге получались абстрактные, эмоциональные и непредсказуемые картины, которые эксперты уже окрестили «выразительным диалогом между человеком и природой».
Осборн годами страдал от проблем со здоровьем: ему диагностировали болезнь Паркинсона, а также провели операцию на шее и спине после падения в 2019 году. Выступать на сцене музыкант уже не мог, и именно живопись помогла ему справиться с этим состоянием.
«Ты просыпаешься, и снова что-то болит. Ты думаешь, что все это никогда не закончится. Но Шэрон предложила идею, которая вернула меня к жизни», — признался Осборн в интервью The Guardian.
Арт-аукцион уже стартовал: минимальная цена за каждую работу — 1000 фунтов стерлингов (больше ста тысяч рублей).