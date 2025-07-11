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В Омскую область запретили ввозить 57 тонн мяса с нарушениями

Продукция из Казахстана не соответствовала ветеринарным требованиям.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 10 июля, на пункте пропуска «Черлакский» сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку ввоза 56,4 тонны мяса птицы. На трех грузовиках из Павлодара в Омск пытались доставить продукцию с расхождениями в ветдокументах и маркировке.

Во всех случаях не соответствовали даты производства. В одной партии разнились заявленная и фактическая номенклатура товаров. Грубые нарушения создавали угрозу безопасности продукции и эпизоотическому благополучию региона. В результате иностранных перевозчиков привлекли к административной ответственности по статье № 10.6 КоАП РФ.

В пресс-службе регионального управления Россельхознадзора добавили, что весь незаконный груз вернули в Казахстан.

Ранее «КП Омск» сообщила, что в регионе производство мяса птицы выросло почти в два раза.