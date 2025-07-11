В Омскую область запретили ввозить 57 тонн мяса с нарушениями

Во всех случаях не соответствовали даты производства. В одной партии разнились заявленная и фактическая номенклатура товаров. Грубые нарушения создавали угрозу безопасности продукции и эпизоотическому благополучию региона. В результате иностранных перевозчиков привлекли к административной ответственности по статье № 10.6 КоАП РФ.