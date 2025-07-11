УФА, 11 июл — РИА Новости. В Чувашии похоронили командира 155-й бригады морской пехоты Сергея Ильина, сообщили на сайте администрации Урмарского района республики.
«Сегодня мы провожаем в последний путь уроженца села Мусирмы, гвардии полковника, командира 155 отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Сергея Юрьевича Ильина, погибшего в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в заявлении.
Командир выполнял боевые задачи, проявляя мужество и героизм. Решение отдать жизнь за Родину навсегда останется в памяти жителей, а его храбрость станет примером для будущих поколений, отметили в пресс-службе.
«Сергей Юрьевич погиб, защищая свободу и независимость той страны, которую он так любил. Это трагическая утрата для нашего округа, Чувашии и всей страны», — заявили власти.
Администрация выразила искренние соболезнования семье и родным Ильина.