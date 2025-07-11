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Самолеты в Геленджик будут летать по новому безопасному маршруту через Сочи

Авиакомпаниям, выполняющим рейсы из Москвы в Геленджик, назначили новый безопасный маршрут полетов через Сочи.

Источник: Новая Кубань

По утвержденной Росавиацией траектории самолеты будут пролетать над морем в районе Сочи, а обратный путь пройдет вдоль побережья до Туапсе, что увеличит время перелета почти в два раза — до четырех часов.

Безопасность рейсов — главный приоритет: воздушные суда будут иметь запас топлива для возможного ухода на резервный аэродром. Из-за строительных работ на аэродроме Геленджика взлетно-посадочная полоса сокращена, а взлет в сторону гор пока запрещен. Прием самолетов ограничен 30 рейсами в сутки, а для некоторых моделей требуется отдельное разрешение Росавиации.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что первый рейс «Аэрофлота» из Москвы в Геленджик запланирован на 18 июля. С 25 июля рейсы станут ежедневными, а с 1 августа вдвое увеличится их частота.