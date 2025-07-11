Пятый по счету карантин из-за горчака ползучего ввели в Ростовской области

В Кашарском районе Ростовской области установили карантинную зону из-за горчака ползучего. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора.
По информации ведомства, сорняк распространился на 1 га в Кашарском сельском поселении. Местным жителям на время запретили вывозить продукцию без карантинных сертификатов, а также выращивать семена, собирать корм для животных и вести выпас в зоне фитосанитарного контроля.
Критерием для снятия карантина считается полное исчезновение сорняка в течение трех лет. Напомним, это уже пятый подобный случай в Ростовской области с конца мая 2025 года. Горчак ползучий имеет репутацию опасного многолетнего растения, которое распространяется вместе с зерном, соломой, сеном и шротом. Он ядовит и вызывает отравление у животных.
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