Пятый по счету карантин из-за горчака ползучего ввели в Ростовской области

Критерием для снятия карантина считается полное исчезновение сорняка в течение трех лет. Напомним, это уже пятый подобный случай в Ростовской области с конца мая 2025 года. Горчак ползучий имеет репутацию опасного многолетнего растения, которое распространяется вместе с зерном, соломой, сеном и шротом. Он ядовит и вызывает отравление у животных.