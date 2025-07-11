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В Алматы поезд сбил двух человек: полиция обратилась к казахстанцам

В Алматы два человека погибли, попав под поезд, сообщает Zakon.kz.

Источник: ДП на транспорте

Об этом 11 июля 2025 года рассказал заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Ондасын Аштаев.

Недавно в Алматы поезд сбил двух человек. Несчастный случай произошел при попытке перехода путей в неустановленных местах. По данным фактам проводятся расследования. Эти инциденты наглядно показывают, насколько важно строго соблюдать правила безопасности вблизи железнодорожных объектов.

сказал он

С начала текущего года в Департаменте полиции на транспорте зарегистрировано 39 фактов травмирования людей железнодорожным транспортом, из них больше половины — с летальным исходом. Среди них есть несовершеннолетние и малолетние дети.

По словам Аштаева, основными причинами трагических происшествий является игнорирование правил безопасности в зоне повышенной опасности: переход путей в неустановленных местах, неоправданная спешка, беспечность, отказ от использования пешеходных мостов, тоннелей и настилов.

Следует помнить: нахождение посторонних лиц на объектах железнодорожного транспорта представляет угрозу не только их собственной жизни и здоровью, но и жизни пассажиров, сотрудников железной дороги, а также влияет на безопасность движения и сохранность перевозимых грузов.

резюмировал полковник полиции

Он призвал к бдительности и неукоснительному соблюдению правил поведения на железной дороге.

Стражи порядка обращаются к родителям с настоятельной просьбой — объясните детям, что железная дорога — не место для игр. В целях сохранения жизни и здоровья необходимо:

  • переходить железнодорожные пути только в специально оборудованных и обозначенных местах, убедившись в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов;
  • на станциях и перегонах не подлезайте под вагоны и не перелезайте через автосцепки.

Категорически запрещается использовать наушники и мобильные телефоны при переходе железнодорожных путей.