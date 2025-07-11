В Минске три популярные парковки в центре станут платными с 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба организации «Парковки столицы».
Согласно данным, с 14 июля 2025 года парковки, расположенные по улицам Берестянская, Смолячкова, Краснозвездная будут переведены в режим платных. С указанной даты тариф окажется один рубль за один час в период с 09.00 до 18.00 по будням. Кроме того, есть возможность покупки абонементов.
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