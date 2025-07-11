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В Минске три популярные парковки в центре станут платными с 14 июля

Три парковки в центре Минска станут платными с 14 июля 2025.

Источник: Комсомольская правда

В Минске три популярные парковки в центре станут платными с 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба организации «Парковки столицы».

Согласно данным, с 14 июля 2025 года парковки, расположенные по улицам Берестянская, Смолячкова, Краснозвездная будут переведены в режим платных. С указанной даты тариф окажется один рубль за один час в период с 09.00 до 18.00 по будням. Кроме того, есть возможность покупки абонементов.

Кстати, МВД предупредило белорусов о мошенниках, рассылающих фейковые штрафы за ПДД.

Тем временем «Минскстрой» сказал про снос 38 зданий завода для строительства нового жилья.

А еще ЕРИП предупредил об отключениях от системы с 1 августа — что делать белорусам.