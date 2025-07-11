В Иркутске установили экраны, которые показывают движение транспорта

В Иркутске установили экраны, который показывают движение общественного транспорта. Теперь пассажиры будут знать, где едут трамваи и троллейбусы. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, такие информационные экраны появились на трамвайной остановке «Волжская» и на «Сквере имени Кирова», где останавливаются троллейбусы.