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В Иркутске установили экраны, которые показывают движение транспорта

Теперь пассажиры будут видеть, где едут трамваи и троллейбусы.

В Иркутске установили экраны, который показывают движение общественного транспорта. Теперь пассажиры будут знать, где едут трамваи и троллейбусы. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, такие информационные экраны появились на трамвайной остановке «Волжская» и на «Сквере имени Кирова», где останавливаются троллейбусы.

— Сейчас сделали два образца. За 2,5 месяца специалисты разработали эскиз, собрали короб, установили в него оборудование и проверили функционал, — пояснил директор МУП «Иркутскгортранс» Сергей Майок.

Из-за пробок в часы пик общественный транспорт не всегда приходит вовремя. Чтобы пассажирам было удобнее, на экранах отображается карта с текущим местоположением трамваев и троллейбусов.

Ранее КП-Иркутск рассказала, как житель Забайкалья закопал украденный мотоцикл в огороде.