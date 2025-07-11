Трамваи № 6 и № 7 будут ходить только по Сормовскому кольцу в эти выходные

Трамваи № 6 и № 7 будут следовать только по Сормовскому кольцу в эти выходные, 12 и 13 июля, с 10:00 до 15:00, сообщила ведущий аналитик группы информационного обеспечения ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в социальных сетях.