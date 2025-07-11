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Трамваи № 6 и № 7 будут ходить только по Сормовскому кольцу в эти выходные

Это временное изменение маршрута.

Источник: Время

Трамваи № 6 и № 7 будут следовать только по Сормовскому кольцу в эти выходные, 12 и 13 июля, с 10:00 до 15:00, сообщила ведущий аналитик группы информационного обеспечения ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в социальных сетях.

Как рассказали в ООО «Экологические проекты», маршрут изменен в связи с кронированием зелёных насаждений, которое будет осуществляться в эти дни.

Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут № 171, связывающий ЖК «Окский берег» с микрорайоном «Верхние Печеры», планируется запустить в Нижнем Новгороде с 1 августа.