Из-за сериала «Игра в кальмара» ждут новую волную кибер-атак

Напомним, что первый сезон «Игры в кальмара», вышедший в сентябре 2021 года, стал самым популярным сериалом в истории Netflix. За первые четыре недели зрители провели за просмотром более 1,65 млрд часов. Тогда же началась волна киберугроз, связанная с масштабным интересом к проекту.