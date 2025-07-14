Из-за сериала «Игра в кальмара» ждут новую волную кибер-атак

С выходом третьего сезона популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара» киберпреступники начали новую волну атак, предупреждает компания Bi.Zone в комментарии ТАСС. С 23 июня специалисты уже обнаружили 175 фишинговых ресурсов, выдающих себя за площадки с новыми сериями. По словам главы направления Brand Protection компании Дмитрия Кирюшкина, число таких сайтов будет расти, пока сохраняется интерес зрителей.
Обман на фоне ажиотажа вокруг громких релизов — распространенный сценарий. Зритель хочет смотреть новый контент, а мошенник — воспользоваться его доверием. Пользователей могут заманить предложениями:
- скачать новые серии;
- установить «специальное приложение» для просмотра;
- оформить подписку на версию без рекламы или в HD-качестве.
На самом деле такие действия чреваты установкой вредоносного ПО, которое способно украсть данные с устройства или использовать мощности компьютера для добычи криптовалюты. Также возможны случаи мошеннического списания средств через банковские карты, оформленные подписки и платные сервисы.
Как объяснил Дмитрий Кирюшкин, преступники рассчитывают на то, что зрители из России продолжают активно потреблять зарубежный видеоконтент, несмотря на ограничения доступа к официальным стриминговым платформам. Высокий спрос на легальный контент становится поводом для создания нелегальных площадок.
По данным Netflix, третий сезон «Игры в кальмара» собрал 60,1 млн зрителей за первые три дня показа. Это самый высокий стартовый показатель среди всех сезонов сериала. В России же, где официальный доступ к сервису ограничен, спрос на нелегальные источники остается особенно высоким.
Напомним, что первый сезон «Игры в кальмара», вышедший в сентябре 2021 года, стал самым популярным сериалом в истории Netflix. За первые четыре недели зрители провели за просмотром более 1,65 млрд часов. Тогда же началась волна киберугроз, связанная с масштабным интересом к проекту.