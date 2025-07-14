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Из-за сериала «Игра в кальмара» ждут новую волную кибер-атак

Специалисты компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone зафиксировали 175 поддельных сайтов, связанных с третьим сезоном южнокорейского сериала «Игра в кальмара».

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

С выходом третьего сезона популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара» киберпреступники начали новую волну атак, предупреждает компания Bi.Zone в комментарии ТАСС. С 23 июня специалисты уже обнаружили 175 фишинговых ресурсов, выдающих себя за площадки с новыми сериями. По словам главы направления Brand Protection компании Дмитрия Кирюшкина, число таких сайтов будет расти, пока сохраняется интерес зрителей.

Обман на фоне ажиотажа вокруг громких релизов — распространенный сценарий. Зритель хочет смотреть новый контент, а мошенник — воспользоваться его доверием. Пользователей могут заманить предложениями:

  • скачать новые серии;
  • установить «специальное приложение» для просмотра;
  • оформить подписку на версию без рекламы или в HD-качестве.

На самом деле такие действия чреваты установкой вредоносного ПО, которое способно украсть данные с устройства или использовать мощности компьютера для добычи криптовалюты. Также возможны случаи мошеннического списания средств через банковские карты, оформленные подписки и платные сервисы.

Как объяснил Дмитрий Кирюшкин, преступники рассчитывают на то, что зрители из России продолжают активно потреблять зарубежный видеоконтент, несмотря на ограничения доступа к официальным стриминговым платформам. Высокий спрос на легальный контент становится поводом для создания нелегальных площадок.

По данным Netflix, третий сезон «Игры в кальмара» собрал 60,1 млн зрителей за первые три дня показа. Это самый высокий стартовый показатель среди всех сезонов сериала. В России же, где официальный доступ к сервису ограничен, спрос на нелегальные источники остается особенно высоким.

Напомним, что первый сезон «Игры в кальмара», вышедший в сентябре 2021 года, стал самым популярным сериалом в истории Netflix. За первые четыре недели зрители провели за просмотром более 1,65 млрд часов. Тогда же началась волна киберугроз, связанная с масштабным интересом к проекту.